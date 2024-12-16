Москва, 16 декабря, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Никаких окончательных решений по поводу российских военных баз, находящихся в Сирии, пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами 16 декабря.

Михаил Климентьев/ТАСС

«Сейчас каких-то окончательных решений на этот счёт нет», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, российская сторона контактирует с представителями тех сил, которые теперь контролируют ситуацию в Сирии. Всё будет определяться в ходе диалога, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Песков заявил, что Россия обсуждает сохранение военного присутствия в Сирии с будущими властями республики. Делается всё возможное, чтобы найти связь с теми, кто может гарантировать безопасность, а российские военные принимают необходимые меры предосторожности, отметил он.

8 декабря МИД России информировал, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».