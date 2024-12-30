Лавров заявил, что Асаду не удалось решить социальные проблемы в Сирии
Лавров: Асад не смог решить социальные проблемы и оправдать ожидания сирийцев
Москва, 30 декабря, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Бывший президент Сирии Башар Асад не смог справиться с социальными проблемами в стране, чему способствовали, в частности, деструктивные шаги США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации обстановки стала неспособность прежнего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях затянувшегося гражданского конфликта», — приводит ТАСС слова Лаврова.
По словам министра, несмотря на успешные шаги по борьбе с международным терроризмом при поддержке России, ожидания сирийцев на изменение жизни к лучшему не оправдались.
«В этом велика вина Вашингтона, который фактически оккупировал наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии, а также оказывает серьёзное санкционное давление на Дамаск во главе коалиции своих сателлитов», — отметил Лавров.
Глава дипведомства подчеркнул, что именно удушение экономики Сирии способствовало социальному напряжению в стране, в связи с чем руководству страны пришлось прибегнуть к непопулярным мерам, включая снижение субсидий на социально значимые товары и услуги.
Вместе с этим Лавров отметил, что Россия оказывала дружественному сирийскому народу поддержку, в том числе посредством гумпомощи и восстановления социальной инфраструктуры. Несмотря на это, подытожил министр, бывшему руководству Сирии не удалось наладить диалог с оппозицией и «влиятельными региональными соседями» для начала политического процесса.
Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Спустя два дня вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.
Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».