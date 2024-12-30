Москва, 30 декабря, 2024, 03:18 — ИА Регнум. Бывший президент Сирии Башар Асад не смог справиться с социальными проблемами в стране, чему способствовали, в частности, деструктивные шаги США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Уже сейчас можно сказать, что одной из причин деградации обстановки стала неспособность прежнего руководства удовлетворить базовые потребности населения в условиях затянувшегося гражданского конфликта», — приводит ТАСС слова Лаврова.

По словам министра, несмотря на успешные шаги по борьбе с международным терроризмом при поддержке России, ожидания сирийцев на изменение жизни к лучшему не оправдались.

«В этом велика вина Вашингтона, который фактически оккупировал наиболее богатый ресурсами северо-восточный регион Сирии, а также оказывает серьёзное санкционное давление на Дамаск во главе коалиции своих сателлитов», — отметил Лавров.

Глава дипведомства подчеркнул, что именно удушение экономики Сирии способствовало социальному напряжению в стране, в связи с чем руководству страны пришлось прибегнуть к непопулярным мерам, включая снижение субсидий на социально значимые товары и услуги.

Вместе с этим Лавров отметил, что Россия оказывала дружественному сирийскому народу поддержку, в том числе посредством гумпомощи и восстановления социальной инфраструктуры. Несмотря на это, подытожил министр, бывшему руководству Сирии не удалось наладить диалог с оппозицией и «влиятельными региональными соседями» для начала политического процесса.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Спустя два дня вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».