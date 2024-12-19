Москва, 19 декабря, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Россия осуждает захват любых территорий Сирии, заявил в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, 19 декабря президент РФ Владимир Путин.

Matias Delacroix/AP/TASS

«Можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль. Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно, наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке. Но Израиль решает тоже для себя вопросы, связанные с безопасностью», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Россия надеется, что Израиль со временем покинет территории Сирии, куда в настоящее время он отправил войска.

«Уже, по-моему, несколько тысяч там войск. И, у меня такое впечатление, что они не только уходить не собираются, а собираются там усиливаться», — отметил глава государства

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по военным объектам в Сирии. 9 декабря она атаковала объекты сирийской армии в Дамаске и Латакии. 10 декабря в ходе удара по авиабазам были уничтожены вертолёты и истребители.

Также 10 декабря телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские танки приблизились на 21 км к Дамаску. ЦАХАЛ опровергла эти данные и заявила, что армия заняла только буферную зону на Голанских высотах и подступы к государственной границе. ЦАХАЛ вечером 10 декабря объявила, что за последние 48 часов уничтожила большую часть стратегических вооружений Сирии, отметив, что это было сделано для того, чтобы оружие не попало к террористам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 декабря указал, что Израиль своими действиями в Сирии вряд ли способствует стабилизации обстановки в регионе.