Лондон, 16 декабря, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Центробанк Сирии во время президентства Башара Асада отправил в Москву две тонны долларов и евро несколькими авиарейсами. С таким утверждением выступила британская газета Financial Times, ссылаясь на конфиденциальные документы.

Kremlin.ru Башар Асад

«В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», — утверждает издание.

Вместе с этим отмечается, что деньги ЦБ отправлял купюрами в 100 долларов и 500 евро. Всего, по подсчётам газеты, сирийский регулятор отправил в Россию 21 авиарейса в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на видеосвидетельства и соседей Асада, написала, что бывший лидер Сирии скрывал свой «роскошный образ жизни» от общественности и жил в «тихой роскоши». Издание ссылалось на видеозаписи, из которых видно, как из дома Асада выносят дорогие и люксовые вещи, включая сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier. Кроме того, газета привела в пример большой автопарк Асада, состоявший из множества иномарок.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. Вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.