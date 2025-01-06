Дамаск, 6 января, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Новые власти Сирии в ходе переговоров с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) потребовали от них сложить оружие. Об этом 6 января сообщила турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Global Look Press/Hasan Kirmizitas/ZUMAPRESS.com

По их словам, новая сирийская администрация провела две встречи с руководством РПK, в ходе которых представители курдов потребовали в обмен на сдачу оружия предоставить им дивизию или армейский корпус в создаваемой армии Сирии и поровну разделить нефтяные месторождения на севере страны, контролируемые вместе с США.

«Новые власти даже не стали обсуждать этот вопрос, поставив РПК условие безоговорочно сложить оружие», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у РПК не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. Он также пообещал в противном случае похоронить курдских боевиков вместе с этим оружием.

Конфликт между Турцией и РПК начался в 1984 году. Анкара считает организацию угрозой национальной безопасности, регулярно проводя рейды против её сторонников в стране и операции на севере Ирака и Сирии.

Президент России Владимир Путин заявил 19 декабря, что возможность проведения операции турецких военных в Сирии по оттеснению курдских отрядов от границы существует. Глава государства добавил, что Анкара пытается создать условия для возвращения беженцев со своей территории на сирийские земли.