Дамаск, 16 декабря, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Экс-президент Сирии Башар Асад оставался в Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря и покинул страну только вечером того дня. Об этом говорится в заявлении бывшего сирийского лидера, опубликованном 16 декабря в Telegram-канале его канцелярии.

РИА Новости

По словам Асада, из Дамаска он сначала отправился в Хмеймим, где и узнал о падении столицы Сирии, а затем с российской авиабазы улетел в Россию.

Асад заявил, что у него не было планов покидать страну, также как и уходить с занимаемого поста. Бывший сирийский лидер добавил, что в дни наступления вооружённой оппозиции он не думал просить убежища в других странах.

«Я не покинул родину спланированно, как это пытаются преподать. И я не покидал её в последние часы сражений. Я оставался в Дамаске, выполняя свои обязанности до утра 8 декабря», ― говорится в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад на фоне наступления вооружённой оппозиции принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище. Вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир 10 декабря заявил, что состав временного правительства полностью сформирован. Этот кабинет министров будет действовать до марта 2025 года, пока не решит конституционные вопросы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря отметил, что Москва обсуждает сохранение военного присутствия России в Сирии с будущими властями республики. Делается всё возможное, чтобы найти связь с теми, кто может гарантировать безопасность, а российские военные принимают необходимые меры предосторожности.