Москва, 28 декабря, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Власти США и Великобритании после произошедшей в Сирии смены власти намерены не допустить стабилизации ситуации в этой стране и собираются поддерживать хаос во всём Ближневосточном регионе. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Hummam Sheikh Ali/Global Look Press

«В более широком плане они (США и Британия. — Прим. ред.) ставят задачу поддержания состояния хаоса на Ближнем Востоке. В Вашингтоне и Лондоне исходят из того, что в таких условиях они смогут быстрее достичь собственной геополитической цели — обеспечить своё длительное доминирование в регионе на основе одиозной концепции порядка, «основанного на правилах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что этим планам препятствует присутствие военных России на побережье Средиземного моря Сирии, которое продолжает оставаться значимым фактором стабильности в регионе.

«С тем, чтобы устранить эту «помеху», британские спецслужбы разрабатывают планы организации серии террористических атак на российские военные объекты в Сирии», — отмечается в сообщении.

В пресс-бюро добавили, что эти теракты должны совершить боевики ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых «новые власти» Сирии выпустили из тюрем в течение последнего времени и которые получили фактически бесконтрольный доступ к оставшимся арсеналам бывшей армии страны. Террористы также получили ударные дроны для атак на российские военные базы, уточнили в СВР.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Министерство иностранных дел РФ информировало, что Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул территорию страны, отдав распоряжение мирно передать власть. После этого он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, потому что они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти страны «дают России возможность» пересмотреть отношения с народом Сирии. Глава МИД Турции Хакан Фидан 21 декабря отметил, что судьбу баз армии России в Сирии должен решать народ республики.