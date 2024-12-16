Анкара, 16 декабря, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Группу из 80 специалистов направит в Сирию турецкое агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) для розыска людей на территории военной тюрьмы «Сейдная». Об этом 15 декабря сообщил телеканал Tele1Tv.

Global Look Press

«AFAD направит поисково-спасательную группу для людей, которые, как предполагается, находятся в ловушке в военной тюрьме «Сейдная» в Сирии. Команды AFAD проведут детальные поисково-спасательные работы с использованием современных поисково-спасательных устройств, команда из 80 человек достигнет этого района завтра и приступит к работе», — уточняется в сообщении телеканала.

«Сейдная» является одной из крупнейших тюрем в стране, она расположена на северо-востоке от Дамаска. К зданию постоянно приходят сотни сирийцев, пытаясь разузнать о судьбе своих родственников.

Вооружённая оппозиция после прихода к власти в Сирии выпустила из тюрем тысячи заключённых. Как утверждал лидер вооружённой оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный как Абу Мухаммед аль-Джулани), якобы многие заключённые находились в тюрьме без оснований и подвергались пыткам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-президент Сирии Башар Асад отказался от встречи с турецкой стороной, несмотря на неоднократные попытки Анкары достичь договорённости при посредничестве третьих стран.

Также сообщалось, что посольство Турции в Сирии, закрывшееся почти 13 лет назад, возобновило работу.