Москва, 29 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что новые власти Сирии якобы попросили Москву о компенсациях и выдаче бывшего лидера страны Башара Асада.

РИА Новости Бывший президент Сирии Башар Асад

«Это оставляю без комментариев каких-либо», — сказал представитель Кремля журналистам 29 января.

Песков отметил, что российские власти продолжат налаживать диалог с новым сирийским руководством.

Новые власти Сирии, согласно сообщению агентства Sana, предложили российской стороне принять участие в восстановлении страны и предоставить компенсацию для «восстановления доверия». Предложение было высказано в ходе переговоров с представителями России, которые, как сообщало ИА Регнум, впервые посетили Дамаск после смены власти в республике. Источники также сообщили, что в сирийской столице якобы потребовали выдачи Асада.

Межведомственная делегация России провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Почти трёхчасовая встреча в целом прошла конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Асад 8 декабря 2024 года оставил пост президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Вместе с семьёй он прибыл в Россию, где получил убежище. Сирийское правительство на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года, возглавил Мухаммед аль-Башир. Фактическим главой государства стал аш-Шараа.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась помогать Дамаску до тех пор, пока само сирийское государство будет продолжать боевые действия, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он указывал, что речь идёт о внутренней проблеме республики, и «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».

Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.