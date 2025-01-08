Нью-Йорк, США, 8 января, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Россия после смены власти в Сирии намерена и дальше оказывать Дамаску разноплановое содействие, в том числе поставками гуманитарной помощи. Об этом 8 января заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Брайан Смит/РИА Новости Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

«Намерены, в частности, продолжать оказывать сирийскому народу разноплановое содействие, в том числе по линии профильных международных агентств», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.

Небензя добавил, что поддержка будет осуществляться в том числе через поставки гуманитарной помощи, восстановление разрушенных объектов социальной инфраструктуры, создание материальной базы для возвращения сирийских беженцев и временно перемещённых лиц.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря лидер новых сирийских властей Ахмед аш-Шараа заявил, что у Сирии есть стратегические интересы, связанные с Россией. Он подчеркнул, что Дамаск не хочет, чтобы Москва покинула Сирию в ущерб отношениям двух стран.

28 декабря Служба внешней разведки России предупредила, что власти США и Британии после смены власти в Сирии намерены не допустить стабилизации ситуации в этой стране и собираются поддерживать хаос на всём Ближнем Востоке. В ведомстве уточнили, что этим планам препятствует присутствие российских военных на сирийском побережье Средиземного моря, которое продолжает оставаться значимым фактором стабильности в регионе.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 12 декабря заявил, что Россия рассчитывает сохранить военные базы в Сирии, потому что они играют важную роль в борьбе с международным терроризмом. Дипломат рассказал, что Москва установила в Сирии контакты с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).