Вашингтон, 15 декабря, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил наличие у Вашингтона «прямого контакта» с оппозицией, захватившей власть в Сирии. Об этом 15 декабря сообщила британская газета The Guardian.

Global Look Press

По слова американского госсекретаря, он и другие дипломаты провели в Акабе (Иордания) переговоры с представителями организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы были в контакте с ХТШ и с другими сторонами», — сказал он. При этом Блинкен не раскрыл каких-либо ещё деталей своего контакта с сирийской оппозицией.

Отмечается, что после переговоров дипломаты из США, Турции, стран Евросоюза и арабских стран выразили полную поддержку «сирийскому народу в этот критический для него момент истории для построения более обнадёживающего, безопасного и мирного будущего».

По словам авторов публикации, Блинкен встречался с представителями указанной группировки, несмотря на то, что в 2018 году США признали её террористической.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что приход к власти оппозиции в Сирии произошёл из-за последовательной политики США. По его утверждению, уходу бывшего президента страны Башара Асада также способствовали действия Вашингтона по ослаблению главных его сторонников, в том числе России и Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи 11 декабря заявил о наличии у Тегерана доказательства того, что события в Сирии были инициированы США и Израилем при поддержке одной из «соседних стран».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 11 декабря заявил, что США играли и продолжают играть роль «геополитического кукловода» в событиях в Сирии. Он напомнил, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела многих стран Ближневосточного региона оборачивалось только трагическими последствиями.

Россия в течение нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Российская сторона обязалась оказывать поддержку Дамаску до тех пор, пока боевые действия ведутся самим сирийским народом, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. При этом он ещё в 2015 году указывал на то, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Сирии. При этом Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, говоря о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В данный момент Вооружённые силы России сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно отмечал глава государства, все поставленные задачи будут выполнены.