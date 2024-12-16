Дамаск, 16 декабря, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Около двух тонн наличных денег — купюры по $100 и €500 — были переправлены из Сирии в Москву на самолётах в 2018–2019 годах, когда страной руководил Башар Асад. Об этом сообщила 15 декабря британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на конфиденциальные документы.

ТАСС/Владимир Гердо

Утверждается, что сирийский центробанк отправил в Россию сумму, эквивалентную примерно $250 млн, когда в стране якобы остро не хватало иностранной валюты. В то время Асад находился «в долгу перед Кремлём за военную поддержку».

За полтора года с самолёты выполнили 21 рейс. В частности, 13 мая 2019 года во Внуково приземлился борт с $10 млн в купюрах номиналом $100. Ранее, в феврале того же года, сирийский ЦБ доставил в Россию около €20 млн купюрами номиналом €500.

Деньги, которые власти Сирии отправляли в Москву, предназначались для размещения в российских банках, говорится в материале. Отмечено также, что семья Асада тайно обзаводилась «активами в России», включая московскую недвижимость.

Как передавало ИА Регнум, члены семьи Асада, по словам соседей, старались не выделяться на людях и демонстрировали, что живут «обычной жизнью». Они носили скромную одежду и пользовались недорогими автомобилями. Дома же, утверждает The Washington Post, Асад и его родные находились среди «тихой роскоши» в окружении дорогих и люксовых вещей, а гараж был заполнен множеством дорогих машин.

МИД России 8 декабря информировал, что Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись о мирной передаче власти. Вместе с семьёй бывший лидер прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.

Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир 10 декабря заявил, что состав временного правительства полностью сформирован. Этот кабинет министров будет действовать до марта 2025 года, пока не решит конституционные вопросы. Переходное правительство сосредоточится на предотвращение распада государства, а также обеспечении безопасности и стабильности государственных институтов.