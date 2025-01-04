Берлин, 4 января, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Сирию, чтобы попытаться наладить отношения с новыми властями страны, опередив Россию и Китай. Об этом написало издание Tagesschau.

© JÃ¶rg Blank/dpa/Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Сирию

По мнению авторов статьи, Бербок поступила правильно. Она могла бы заявить, что контакты с вооружённой сирийской оппозицией, чьи представители значатся в списке террористов ООН, абсолютно исключены, но она не сделала этого.

«Потому что какой бы маленькой ни была надежда, она есть. И если Германия или ЕС сейчас захлопнут двери, придут другие. У России и Китая нет никаких сомнений по поводу таких контактов», — говорится в материале от 3 января.

Новые сирийские власти, добавили обозреватели, нуждаются в Европе: в признании с её стороны, в деньгах и инвестициях. Это пространство внешней политики и постановки условий.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Бербок и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыли в Дамаск с необъявленным визитом. В столице Сирии они провели переговоры с главой новой администрации страны Ахмедом Аш-Шараа, более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани.

Перед вылетом в Дамаск Бербок заявила, что условием для «нового начала» Сирии станет допуск к политическим процессам всех её жителей. С подобным заявлением выступил и Барро.

Представители сирийской делегации, которые встречали Бербок в аэропорту, не стали пожимать ей руку. Также поступил и аль-Джулани: он подал руку только министру Барро.

В ходе визита в Сирию Бербок призвала убрать из страны российские военные базы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти слова, напомнила об американских базах в Германии и посоветовала Бербок задуматься о них.