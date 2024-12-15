Москва, 15 декабря, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Из Дамаска эвакуирована часть персонала российских загранпредставительств, работа посольства РФ продолжается. Об этом 15 декабря сообщили в департаменте «Ситуационно-кризисный центр» (ДСКЦ) МИД РФ.

ДСКЦ МИД России

«15 декабря в аэропорт Чкаловский специальным рейсом ВКС Минобороны России с авиабазы Хмеймим осуществлен вывоз части персонала российских загранпредставительств в Дамаске», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что также были эвакуированы сотрудники дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти страны «дают России возможность» пересмотреть отношения с сирийским народом.

Агентство Reuters написало, что Россия сохранит контроль над двумя ключевыми военными базами в Сирии, а также военный контингент там после прихода к власти вооружённой оппозиции.

12 декабря Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что РФ близка к соглашению с сирийской вооружённой оппозицией о сохранении на территории республики авиабазы Хмеймим и присутствия в военно-морском порту Тартус.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря отметил, что Москва обсуждает сохранение военного присутствия России в Сирии с будущими властями республики. Делается всё возможное, чтобы найти связь с теми, кто может гарантировать безопасность, а российские военные принимают необходимые меры предосторожности.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».