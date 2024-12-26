Тартус, Сирия, 26 декабря, 2024, 03:38 — ИА Регнум. В предместье Тартуса в засаде погибли 14 сотрудников МВД временного правительства Сирии. Об этом сообщил глава ведомства Мухаммед Абдеррахман.

Ali kattoub Тартус

«Четырнадцать сотрудников министерства внутренних дел погибли и ещё десять получили ранения после того, как попали в коварную засаду, устроенную остатками преступного режима в провинции Тартус, во время выполнения обязанностей по обеспечению безопасности», — приводит агентство SANA слова Абдеррахмана.

Вместе с этим глава МВД заявил, что новые власти Сирии не пожалеют сил для поддержания стабильности и гражданского мира и «ударят железной рукой» по всем, кто посягает на безопасность страны.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище. Спустя два дня вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».

18 декабря глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе брифинга заявил, что падение режима Башара Асада произошло из-за длительного экономического кризиса в республике, вызванного санкциями коллективного Запада.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге подчеркнула, что Россия будет внимательно следить за реализацией на практике задач, обозначенных новыми властями Сирии. Захарова уточнила, что к названным задачам относится налаживание функционирования госаппарата, поддержание порядка и безопасности в республике, решительное пресечение деятельности криминальных элементов, а также недопущение внесудебных расправ.