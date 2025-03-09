Дамаск, 9 марта, 2025, 08:26 — ИА Регнум. За дестабилизацию ситуации в Сирии в том числе несет ответственность ливанское шиитское движение «Хезболла». Такое мнение 9 марта высказал представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик.

Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

«Хезболла» оказывала поддержку некоторым сторонам в ряде районов побережья [Средиземного моря]», — заявил он в эфире телеканала Al Arabiya.

По утверждению ад-Дика, ливанское движение вместе с другими странами поддерживало некоторые стороны и остатки сил сторонников экс-президента Сирии Башара Асада в ряде районов побережья страны.

Представитель сил безопасности Сирии добавил, что были задержаны пятеро человек, которые занимали высокие посты при Асаде, однако не стал называть их имена из соображений безопасности. По его словам, новые сирийские власти контролируют ситуацию на 90%.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта в Латакии произошли столкновения между сторонниками Асада и силами нового правительства Сирии. В результате беспорядков в провинции ввели комендантский час. Позднее в город вошли лояльные новому правительству части армии Сирии.

Курдский телеканал Rudaw 8 марта сообщил, что не менее 532 мирных жителей погибли в результате вооруженных столкновений в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Уточнялось, что большинство погибших относятся к алавитской общине, выходцы из которой составляют 12% населения Сирии.

Асад 8 декабря 2024 года сложил полномочия президента Сирии и покинул страну после масштабного наступления вооруженных группировок оппозиции на Дамаск. Он получил политическое убежище в России. Главой временного правительства стал Ахмед аш-Шараа.