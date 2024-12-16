Дамаск, 16 декабря, 2024, 06:05 — ИА Регнум. Россия вывела из Дамаска порядка 400 военных на авиабазу Хмеймим. С таким утверждением выступил член политбюро вооружённой сирийской оппозиции под псевдонимом Камаль Лабабиди.

Mil.ru Российские военные в Сирии

В беседе с британской газетой Financial Times (FT) он заявил, что процесс переброски военных из штаба четвёртой дивизии в столичном пригороде Кудсайе проходил в координации с новым руководством Сирии. Кроме того, по утверждению Лабабиди, в переброске также участвовали военные, которые проходили службу при посольстве РФ в Дамаске.

По его словам, в данный момент Россия и новые власти Сирии ведут переговоры об эвакуации российских военных, которые находятся в разных частях страны.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в департаменте «Ситуационно-кризисный центр» (ДСКЦ) МИД РФ сообщили, что из Дамаска эвакуирована часть персонала российских загранпредставительств, работа посольства РФ продолжается. Отмечалось, что также были эвакуированы сотрудники дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.

14 декабря лидер вооружённой сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил, что новые власти страны «дают России возможность» пересмотреть отношения с сирийским народом.

Агентство Reuters написало, что Россия сохранит контроль над двумя ключевыми военными базами в Сирии, а также военный контингент там после прихода к власти вооружённой оппозиции.

12 декабря Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что РФ близка к соглашению с сирийской вооружённой оппозицией о сохранении на территории республики авиабазы Хмеймим и присутствия в военно-морском порту Тартус.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря отметил, что Москва обсуждает сохранение военного присутствия России в Сирии с будущими властями республики. Делается всё возможное, чтобы найти связь с теми, кто может гарантировать безопасность, а российские военные принимают необходимые меры предосторожности.