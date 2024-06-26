Теракты в Махачкале и Дербенте
В Дербенте похоронили убитого террористами священника Николая Котельникова
Погибшего от рук террористов протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте 26 июня. Похороны прошли на территории православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в которой священник служил около 45 лет. Ранее в этот день состоялось прощание с настоятелем храма, а также литургия по...
26 июня 2024
Убитого в теракте священника посмертно наградят орденом Александра Невского
Убитого террористами в Дагестане протоирея Николая Котельникова наградят орденом Александра Невского посмертно, заявил 26 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. «За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом»...
26 июня 2024
Предполагаемый участник атаки на Дербент оставил долги по кредиту
Предполагаемый участник террористической атаки на дагестанский город Дербент Гаджимурад Кагиров оставил своим родственникам задолженность по кредиту. Об этом пишет Lenta.ru. По данным журналистов, он должен примерно 70 тысяч рублей. Большая часть этой суммы касается кредита, который 28-летний...
26 июня 2024
Путин наградил полицейских, погибших при теракте в Дагестане
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества и медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени полицейских, участвовавших в задержании террористов в Дагестане. Об этом говорится в указе, опубликованном 24 июня на официальном интернет-портале правовой информации. Глава государства...
25 июня 2024
Путин наградил убитого в Дагестане священника орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил убитого в Дагестане священника Николая Котельникова орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован 25 июня на официальном портале правовой информации. «Наградить орденом Мужества Котельникова Николая Михайловича — протоиерея, настоятеля местной...
25 июня 2024
Собор в Махачкале после нападения боевиков восстановят за три месяца
Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале после нападения боевиков восстановят за три месяца, сообщил 25 июня руководитель штаба общественной поддержки Дагестана Магомед Магомедов. «В течение трёх месяцев полностью завершим восстановительные работы, а может и раньше», — заявил он ТАСС...
25 июня 2024
Теракты в Дагестане: потрёпанный ИГИЛ* возвращается на Кавказ
Террористические атаки в Дагестане, где целью нападений стали синагоги и церковь и был зверски убит священник Русской православной церкви Николай Котельников, могли быть частью глобальной стратегии ИГИЛ* по атакам на мирное население, прежде всего из числа христиан. Так, с начала июня в Африке (в...
25 июня 2024
Кто на самом деле объявил России религиозную войну
Второй за три месяца «исламистский» теракт возродил опасения и страхи о накатывающей новой волне террора под религиозным соусом. Заговорили даже о том, что нам объявлена «религиозная война». Но объявлена кем? Если в исполненном руками таджиков теракте в «Крокусе» западный или даже...
25 июня 2024
Политолог назвал цель убийства отца Николая в Дербенте
Убийство православного священника в Дербенте — это попытка нарушить межнациональный и межконфессиональный мир в России. Такое мнение 25 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя выводы следователей о том, что боевики...
25 июня 2024
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали после терактов
Суд в Дагестане арестовал на десять суток бывшего главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, сыновья которого участвовали в теракте в Махачкале и Дербенте. Об этом 25 июня сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что Ленинский районный суд Махачкалы арестовал Омарова на десять суток, признав...
25 июня 2024
Эрдоган в беседе с Путиным осудил теракты в Дагестане
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого турецкий лидер осудил атаку террористов в Дагестане и выразил соболезнования семьям погибших, сообщил 25 июня Кремль. «Эрдоган решительно осудил преступную вылазку террористов...
25 июня 2024
Экс-главу Сергокалинского района Омарова задержали по делу о хулиганстве
Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по делу о мелком хулиганстве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержание прошло вечером 24 июня, отмечает издание. Следствие рассматривает вопрос о предъявлении Омарову...
25 июня 2024
Муфтий призвал жёстко отреагировать на теракты в Махачкале и Дербенте
Трагедий, подобно той, что произошла в Дагестане, где в результате атак террористов в Махачкале и Дербенте погибли свыше 20 человек, большинство из которых сотрудники правоохранительных органов, можно было избежать только при помощи жёсткой и своевременной реакции на происходящее. Такое мнение в...
25 июня 2024
Минздрав Дагестана: количество погибших в терактах в регионе выросло до 21
Количество погибших 23 июня в результате атак боевиков в Махачкале и Дербенте выросло до 21, в числе жертв террористов стражи правопорядка и гражданские лица. Об этом 25 июня сообщил минздрав Дагестана в Telegram-канале. «Сегодня, к сожалению, число жертв увеличилось до 21 человека, среди которых и...
25 июня 2024
В терактах в Дагестане погиб один сотрудник Росгвардии
Один сотрудник Росгвардии погиб и ещё четверо получили ранения в результате теракта в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Дагестану. Отмечается, что сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик полиции Рамазан Атциев одним из первых прибыл к месту...
25 июня 2024
Меликов назвал теракты в Дагестане спланированной акцией врагов республики
Произошедшие в Махачкале и Дербенте 23 июня теракты — это спланированная акция врагов Дагестана, заявил 25 июня глава Дагестана Сергей Меликов на сессии Народного Собрания (регионального парламента). «Произошедшее в воскресенье — это спланированная акция врагов Дагестана, как внешних, так и...
25 июня 2024
Глава Дагестана допустил, что теракты в республике спланировали за рубежом
Произошедшие 23 июня в Махачкале и Дербенте террористические акты являются тщательной спланированной, скорее всего из-за рубежа, акцией. Об этом 25 июня заявил глава республики Сергей Меликов на сессии Народного собрания, трансляция которой велась на сайте органа. «Это тщательно спланированная...
25 июня 2024
Погибшего в ходе теракта в Дербенте священника представят к ордену Мужества
Погибшего в ходе теракта в Дагестане протоиерея Николая Котельникова представят к ордену Мужества. С таким предложением глава республики Сергей Меликов выступил в ходе 35-й сессии Народного Собрания региона. «Я думаю, надо обратиться, чтобы посмертно к ордену Мужества представили протоиерея Николая...
25 июня 2024
Число погибших при терактах в Дагестане полицейских выросло до 16 человек
Количество погибших при терактах в Дагестане полицейских увеличилось до 16 человек. В ночь на 25 июня в больнице скончался 24-летний сержант, сообщил в Telegram-канале глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов. «Сегодня мы вспоминаем настоящего героя — Наримана Насруллаева, уроженца села...
25 июня 2024
В Дагестане проверят личные дела руководителей и депутатов
В Дагестане после атак террористов на церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте тщательно проверят всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов, и проведут ревизию их личных дел. Об этом на заседании Народного собрания заявил глава республики Сергей Меликов. Он напомнил, что среди...
новость часа
25 июня 2024