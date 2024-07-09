Махачкала, 9 июля, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, сын которого участвовал в теракте и был ликвидирован, арестован до 5 сентября. Об этом 9 июля сообщила глава пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Пресс-служба Ленинского суда/ТАСС Магомед Омаров

«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года», — привёл её слова телеканал RT.

По словам Мамаевой, Омарова обвинили в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путём.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня, в день, когда террористы напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте, Омарова задержали, так как поступила информация о причастности к терактам двух его сыновей. Позже стало известно, что среди ликвидированных правоохранителями боевиков был сын Омарова Осман.

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня объявил об увольнении Омарова с поста главы Сергокалинского района. Главы республики объяснил своё решение тем, что при терактах должна быть полная ответственность.

25 июня стало известно, что Омарова арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. 5 июля он вышел на свободу, но уже на следующий день его задержали по подозрению в совершении экономических преступлений. Против бывшего чиновника возбудили уголовное дело.