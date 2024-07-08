Махачкала, 8 июля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Все сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова вышли на свободу после административного ареста, сообщил 8 июля в Telegram-канале председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

Пресс-служба Ленинского суда/ТАСС Магомед Омаров

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту уже освобождены», — написал Хадулаев.

Ранее СМИ указывали, что в конце июня под арест на срок от двух до 13 дней по обвинениям в мелком хулиганстве отправили шестерых Омаровых с отчеством «Магомедович».

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня самого главу Сергокалинского района задержали и допросили из-за возможной причастности его сыновей к терактам в Дербенте и Махачкале, по месту его жительства прошли обыски. Позже стало известно, что в числе ликвидированных спецслужбами боевиков был 31-летний сын Омарова Осман.

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня объявил, что уволил Омарова с поста главы Сергокалинского района из-за причастности его сыновей к теракту. По мнению главы республики, в этом вопросе должна быть полная ответственность.

25 июня стало известно о задержании Омарова по делу о мелком хулиганстве. 5 июля экс-глава вышел на свободу после 10 суток административного ареста. 6 июля его вновь задержали, но уже по подозрению в совершении экономических преступлений. После ареста за хулиганство мужчина успел побывать у себя дома, куда в ночь на 6 число пришли силовики и сразу же увезли Омарова в Махачкалу.