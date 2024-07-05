Махачкала, 6 июля, 2024, 00:04 — ИА Регнум. Большое количество жертв полицейских в результате терактов 23 июня в Махачкале и Дербенте в Дагестане объясняется прежде всего тем, что нападение было совершено подло и скрытно в мирный день. Об этом заявил 5 июля глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

Глава Дагестана подчеркнул, что теракт всегда является варварским и неожиданным нападением, и совершают его в момент неожиданности, из-за угла.

В перестрелках погибли 22 человека, из них 17 — полицейские.

«Сейчас псевдо-эксперты, которые не держали в руках автомата, спрашивают: почему такое соотношение потерь, почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка? Во-первых, потому что это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», — прояснил свою позицию Меликов.

Он уточнил, что полицейские, чтобы не пропустить террористов, «встали в ряд» и по ним стреляли боевики. Большинство погибших — это сотрудники ДПС и ППС.

Сергей Меликов также добавил, что погибшие «оказались первыми на пути вооруженных подготовленных бандитов», которые заранее изучили места, порядок, характер несения службы полицейских.

«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот момент, когда досматривал автомобиль. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», — добавил глава Дагестана.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня на Махачкалу и Дербент напали приверженцы террористической организации. Неизвестные обстреляли два православных храма, две синагоги и посты ДПС в Дербенте и Махачкале.

В Махачкале трёх ранее задержанных подозреваемых в подготовке теракта арестовали сроком на два месяца. По решению Советского районного суда Махачкалы под стражу заключены Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов. Несмотря на одну фамилию, фигуранты не являются родственниками, заявили в полиции.

Сыновья уволенного главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа Омарова в день теракта в Махачкале, участником которого он был. Об этом рассказала супруга одного из братьев Зарина.