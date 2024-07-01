Махачкала, 1 июля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Число погибших в результате нападения боевиков в Дагестане 23 июня увеличилось до 22 человек, сообщил 1 июля глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества в Махачкале.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«К большому сожалению, в результате совершённых терактов в Дагестане погибли 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжёлых ранений», — сказал он.

Ранее минздрав Дагестана информировал, что из-за действий террористов погиб 21 человек, в том числе настоятель храма отец Николай и начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые террористы 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Выяснилось, что среди боевиков были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Меликов 24 июня сообщил, что уволил чиновника, так как ответственность за теракт должна быть полная. 26 июня суд арестовал Омарова на 10 суток за мат на улице, а на следующий день стало известно об административном аресте пятерых детей Омарова за мелкое хулиганство.

Верховный суд Дагестана 27 июня заявил, что сын Магомеда Омарова основал банду, которая устроила теракты в Махачкале и Дербенте.