Москва, 8 июля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Ряд лиц привлекли внимание общественности после терактов в Дагестане. Следственный комитет проверит их на причастность к нападениям в республике, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На причастность к совершению преступления проверяются и другие лица, в том числе те, которые привлекли внимание общественности в связи с данным происшествием», — заявили в СК.

Правоохранители проведут расследование и не допустят, чтобы кто-то из причастных избежал справедливого наказания, отметили в ведомстве. Там добавили, что некоторых подозреваемых задержали сразу после терактов в Махачкале и Дербенте. Их заключили под стражу и предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе следствия по делу о терактах в Дагестане.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые террористы 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов.

5 июля Верховный суд республики арестовал на два месяца трёх подозреваемых в подготовке теракта. Установлено, что подозреваемые хранили оружие у себя в домах в селе Сергокала и Махачкале. Ими было изготовлено взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировалось применить в ходе теракта. По решению суда Махачкалы под стражу заключили Магомеда Магомедова, Халида Магомедова, Заура Магомедова.

Также выяснилось, что организатором преступной группы, которая участвовала в совершении теракта в регионе, являлся один из сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

26 июня появилась информация, что суд арестовал Омарова на 10 суток за мат на улице. Позднее суд назначил административный арест за мелкое хулиганство пятерым сыновьям бывшего чиновника. Они записали видеообращение, в котором попросили простить их.

6 июля экс-главу Омарова вновь задержали, но уже по подозрению в совершении экономических преступлений. После ареста за хулиганство мужчина успел побывать у себя дома, куда в ночь на 6 число пришли силовики и сразу же увезли Омарова в Махачкалу.