Махачкала, 8 июля, 2024, 00:14 — ИА Регнум. В Дагестане суд продлил на 72 часа срок задержания экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщили в Верховном суде республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Решение о продлении срока задержания Омарова принял Кировский районный суд.

Бывший глава Сергокалинского района задержан по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере организованной группой), написал ТАСС со ссылкой на источник.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Омарова задержали и допросили из-за возможной причастности его сыновей к терактам в Дербенте и Махачкале, по месту его жительства прошли обыски. Позже стало известно, что в числе ликвидированных спецслужбами боевиков был 31-летний сын Омарова Осман.

25 июня стало известно о задержании Омарова по делу о мелком хулиганстве. 5 июля он вышел на свободу после 10 суток административного ареста.

Однако 6 июля Омарова задержали уже по подозрению в совершении экономических преступлений, против него было возбуждено уголовное дело.