Махачкала, 6 июля, 2024, 04:30 — ИА Регнум. О причинах того, почему при двух терактах в один день в Дагестане, оказалось так много погибших полицейских, рассказал глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале 5 июля.

Иван Шилов ИА Регнум полиция, мвд, задержание

По окончательным данным в результате нападения террористов 23 июня в Махачкале и Дербенте погибли 17 полицейских и пять гражданских.

«Псевдоэксперты, которые не держали в руках автомата, спрашивают: почему такое соотношение потерь, почему пять ликвидированных бандитов смогли убить почти 20 представителей правопорядка?» — сказал Сергей Меликов.

Он пояснил, что нападение было заранее подготовлено, совершено «подло и скрытно в мирный день».

Глава Дагестана подчеркнул, что действия террористов всегда являются «варварским и неожиданным нападением, и совершают его из-за угла».

Сергей Меликов также пояснил, что правоохранители, чтобы не пропустить боевиков встали живым щитом — «встали в ряд» и по ним стреляли. Один наряд, по словам главы Дагестана, был практически расстрелян в тот момент, когда досматривал остановленный для проверки автомобиль.

«Своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал. Большинство погибших — это сотрудники ДПС и ППС», — заключил Меликов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня на Махачкалу и Дербент напали террористы, обстреляли два православных храма, две синагоги и посты ДПС в Дербенте и Махачкале. Намеривались напасть и на мечеть.

В Махачкале трёх ранее задержанных подозреваемых в подготовке теракта арестовали сроком на два месяца. По решению Советского районного суда Махачкалы под стражу заключены Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов. Несмотря на одну фамилию, фигуранты не являются родственниками, заявили в полиции.

Сыновья уволенного главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа Омарова в день теракта в Махачкале, участником которого он был. Об этом рассказала супруга одного из братьев Зарина.

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самарской области. Теракт планировал осуществить местный житель, которого убедил в этом член проукраинской террористической организации.