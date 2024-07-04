Махачкала, 5 июля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. В Махачкале Дагестана трёх ранее задержанных подозреваемых в подготовке теракта арестовали сроком на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По решению Советского районного суда Махачкалы под стражу заключены Магомед Магомедов, Халид Магомедова, Заур Магомедов.

«Трое мужчин, 1980, 1990 и 1995 годов рождения, присоединились к организованной группе для совершения взрыва, поджога и других действий, угрожающих жизни населения, а также причинения ущерба для дестабилизации деятельности органов власти в республике и стране в целом», — пояснили в суде.

Установлено, что подозреваемые хранили оружие у себя в домах, в селе Сергокала и Махачкале. Ими было изготовлено взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировалось применить в ходе теракта.

Как сообщало ИА Регнум, террористы, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть.

Днём 23 июня на Махачкалу и Дербент напали приверженцы террористической организации. Неизвестные обстреляли два православных храма, две синагоги и посты ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате нападения боевиков погибли 22 человека.

Также выяснилось, что организатором преступной группы, которая участвовала в совершении теракта в регионе, являлся один из сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.