Махачкала, 27 июня, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Административный арест сроком от 2 до 13 суток ждёт пятерых сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, 26 июня сообщили журналистам в пресс-службе Советского и Кировского суда республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Такое наказание им назначил за мелкое хулиганство. «Известия» также опубликовали видеообращение, записанное членами семьи Омарова, которые попросили прощения.

«Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт», — завили они.

Авторы послания подчеркнули, что всегда выступали против экстремизма и терроризма. Они добавили, что глубоко скорбят по жертвам атак на Дагестан.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня стало известно, что Ленинский суд Махачкалы постановил арестовать на десять суток Магомеда Омарова за нецензурную брань на улице. В постановлении суда отмечалось, что экс-глава района выражался нецензурной бранью рядом с прохожими, нарушая общественный порядок. При этом сам бывший чиновник отрицал, что матерился прилюдно.

Омарова уволили с поста главы Сергокалинского района 24 июня из-за причастности его детей к теракту, совершённому в республике 23 июня. 25 июня экс-главу района задержали по делу о мелком хулиганстве. Помимо этого, по данным газеты «Коммерсантъ», ему могут предъявить обвинения в пособничестве терроризму.

23 июня боевики атаковали на пост ДПС в Махачкале, а также два православных храма и две синагоги Дербенте. Согласно последним данным регионального минздрава, в результате нападений погиб 21 человек.