Махачкала, 10 июля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Серьёзные упущения привели к терактам, совершённым в Махачкале и Дербенте 23 июня. Об этом заявил министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов.

AP/TASS

Так одной из проблем он назвал недоработку местного духовенства. Кроме того, по словам главы МВД, ещё одной причиной терактов стали просчёты в воспитании лиц, которые устроили атаки.

«Да, понятно, сын не может отвечать за действия отца, но отец всегда должен отвечать за действия сына, поэтому очень серьезное ослабление семейных ценностей, воспитания…» — сказал Магомедов на встрече с активом района. Его слова приводит агентство «Вестник Кавказа».

Глава МВД подчеркнул, что влияние из-за рубежа на молодежь стало ещё одним фактором, который привёл к нападениям. Он призвал взрослых заниматься подрастающим поколением и наблюдать за тем, с кем общаются молодые люди и чем они интересуются.

«Создавая видимость работы, фактически эта работа не проводится. С нашими детьми больше работы проводят активисты из Турции и других мест, чем мы сами… Я попрошу, особенно это касается образовательных учреждений, преподавательского состава — работайте с нашими детьми», — добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня террористы в Дагестане напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате атак погибли по меньшей мере 22 человека.

Также стало известно, что среди боевиков были дети руководителя Сергокалинского района Магомеда Омарова. 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уволил чиновника, объяснив это тем, что ответственность за теракт должна быть полная.

Омарова задержали, а затем и арестовали до 5 сентября по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Позднее Меликов также отметил, что боевики, совершившие атаки в республике, были выходцами из уважаемых семей.

8 июля Следственный комитет России проинформировал о том, что подозреваемым в нападениях в Махачкале и Дербенте предъявили обвинение в терроризме.