Сергокалинский район, Дагестан, 31 июля, 2024, 00:16 — ИА Регнум. В отношении бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова и одного из его сыновей возбуждено уголовное дело о мошенничестве с грантом на поддержку малого предпринимательства. Об этом 30 июля сообщили в СУ СК по республике.

Магомед Омаров

Омаровых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве в особо крупном размере и подделке официального документа.

В ходе следствия установлено, что в 2018 году Магомед Омаров, зная, что его сын не намерен заниматься животноводством, создал и подписал рекомендательное письмо в минсельхоз республики для участия сына в конкурсе по поддержке начинающих фермеров. Таким образом он способствовал сыну в незаконном получении гранта в 2 млн 970 тыс. рублей.

Сын, по версии следствия, после получения гранта, сфальсифицировал документы с ложными сведениями о приобретении 95 голов крупного рогатого скота, в то время как фактически было приобретено не более 50 голов на сумму 2 млн 250 тыс. рублей. Денежные средства в сумме 470 тыс. рублей сын главы района растратил, а вырученные от реализации скота средства присвоил.

«В ходе расследования следствием будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного региональному бюджету», — добавили следователи.

Как сообщало ИА Регнум, бандиты, устроившие 23 июня теракты в Махачкале и Дербенте, были выходцами из уважаемых семей, заявил 9 июля глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с общественностью в Сергокалинском районе.

23 июня после терактов в Дагестане правоохранители задержали главу Сергокалинского района республики Магомеда Омарова, так как поступили данные, что двое его сыновей причастны к нападениям. Впоследствии стало известно, что одного из сыновей чиновника ликвидировали силовики.

На следующий день Меликов снял Омарова с должности. Глава республики заявил, что в случае терактов должна наступать полная ответственность.

Омарова задержали. Его приговорили к десяти суткам административного ареста за мат в общественном месте. 5 июля Омаров вышел на свободу, но на следующий день его снова задержали на основании подозрений в совершении экономических преступлений.

Кроме того, к административным срокам приговорили шестерых сыновей Омарова. Их признали виновными в мелком хулиганстве. 8 июля все они вышли на свободу.

Следственный комитет России 8 июля сообщил, что подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме. Всех их отправили под стражу.

9 июля Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать Омарова до 5 сентября. Его обвиняют в мошенничестве и легализации незаконно добытых средств.