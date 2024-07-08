Махачкала, 8 июля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили после административного ареста, сообщил 8 июля в Telegram-канале председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

Пресс-служба Ленинского суда/ТАСС Глава Сергокалинского района Магомед Омаров

По его словам, на свободу отпустили всех ранее задержанных сыновей Омарова.

Ранее СМИ отмечали, что в конце июня под арест отправили шестерых Омаровых с отечеством «Магомедович». Их задержали по статье за мелкое хулиганство и арестовали на срок от двух до 13 дней.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня Омарова задержали и допросили из-за возможной причастности его сыновей к терактам в Дербенте и Махачкале, по месту его жительства прошли обыски. Позже стало известно, что в числе ликвидированных спецслужбами боевиков был 31-летний сын Омарова Осман. Сообщалось, что братья в день теракта пытались его остановить. Супруга одного из братьев Зарина рассказала, что один из родственников успел дозвониться до Османа и умолял того не совершать задуманного.

В то день группа террористов совершила вооружённое нападение на два православных храма, синагоги и пост ДПС. В Дербенте боевики убили настоятеля православного храма — 66-летнего Николая Котельникова, а также начальника отдела полиции Дагестанских Огней подполковника Мавлудина Хидирнабиева.

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня объявил, что уволил Омарова с поста главы Сергокалинского района из-за причастности его сыновей к теракту. По мнению главы республики, в этом вопросе должна быть полная ответственность.

26 июня появилась информация, что суд арестовал Омарова на 10 суток за мат на улице. Позднее суд назначил административный арест за мелкое хулиганство сыновьям бывшего чиновника. Они записали видеообращение, в котором попросили простить их.