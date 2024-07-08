Махачкала, 8 июля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Восемь человек продолжают лечение в стационарах Дагестана после терактов в Махачкале и Дербенте, сообщил 8 июля журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

РИА Новости

«В больницах остаются восемь пострадавших в Дербенте и Махачкале», — сказал Кузнецов.

Представитель Минздрава добавил, что пострадавшие находятся в состоянии средней или лёгкой степени тяжести, врачи отмечают у каждого положительную динамику.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые террористы 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Выяснилось, что среди боевиков были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Глава республики Сергей Меликов 24 июня сообщил, что уволил чиновника, так как ответственность за теракт должна быть полная. 26 июня суд арестовал Омарова на 10 суток за мат на улице, а на следующий день стало известно об административном аресте пятерых детей Омарова за мелкое хулиганство.

Верховный суд Дагестана 27 июня заявил, что сын Магомеда Омарова основал банду, которая устроила теракты в Махачкале и Дербенте.

1 июля стало известно, что число погибших в результате нападения боевиков увеличилось до 22 человек. По словам главы Дагестана, 21 человек погиб непосредственно в ходе террористических атак и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжёлых ранений. Ранее минздрав Дагестана информировал, что из-за действий террористов погиб, в том числе настоятель храма отец Николай и начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев.