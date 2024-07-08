Москва, 8 июля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявлено обвинение в терроризме, сообщил 8 июля Следственный комитет России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Непосредственно после совершённых преступлений был задержан ряд подозреваемых, которым предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и они заключены судом под стражу», — говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что расследование нападений продолжается. На причастность к преступлениям проверяют в том числе тех, кто привлёк внимание общественности в связи с нападениями. Следователи проверят все данные, чтобы никто из виновных не избежал уголовной ответственности.

Сообщается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нападений в Дагестане.

Как сообщало ИА Регнум, террористы 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Правоохранители ликвидировали шестерых нападавших. По данным минздрава Дагестана на 25 июня, от рук боевиков погиб 21 человек.

Стало известно, что среди боевиков были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Глава Дагестана Сергей Меликов после этого уволил чиновника, заявив, что ответственность за теракт должна быть полная.

Омарова после этого дважды задерживали. Сначала его приговорили за мелкое хулиганство к десяти суткам административного ареста. После освобождения его снова задержали, в этот раз по подозрению в совершении экономических преступлений.