Махачкала, 5 июля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Экс-глава Сергокалинского района Республики Дагестан Магомед Омаров, который является отцом совершившего атаку в республике 23 июня террориста Османа Омарова, вышел на свободу. Об этом сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии региона Шамиль Хадулаев.

Администрация Сергокалинского района

«Вчера поздно вечером бывший глава Сергокалинского района Магомед Омаров, отец террориста Османа Омарова, отбыв установленный судом арест на 10 суток, вышел на свободу», — написал Хадулаев в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, вооружённые террористы 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Выяснилось, что среди боевиков были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

Омарова задержали 24 июня. Тогда бывшего главу района задержали по делу о мелком хулиганстве. Позже стало известно, что Омарова арестовали за мат. В свою очередь бывший чиновник отрицал обвинения в том, что матерился, но в постановлении указано, что прохожие слышали от Омарова нецензурные выражения возле дома №3 на улице Пушкина в Махачкале. Согласно данным платформы «Яндекс. Карты», рядом с этим местом находится Ленинский отдел РОВД, куда Омарова доставили при задержании.

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня объявил, что уволил Омарова с поста главы Сергокалинского района из-за причастности его детей к теракту. По мнению главы республики, в этом вопросе должна быть полная ответственность.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что следствие рассматривает вопрос о предъявлении Омарову обвинения в пособничестве терроризму.

Верховный суд Дагестана 27 июня заявил, что сын Магомеда Омарова основал банду, которая устроила теракты в Махачкале и Дербенте.