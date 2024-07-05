Махачкала, 5 июля, 2024, 06:42 — ИА Регнум. Сыновья уволенного главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа Омарова в день теракта в Махачкале. Об этом заявила супруга одного из братьев Зарина.

Suleymannabiev Махачкала

31-летний Осман Омаров был одним из ликвидированных бандитов в день теракта.

По словам женщины, ей позвонил в этот день муж и сказал, что увидел «какой-то странный статус у брата в WhatsApp».

«Они срочно выехали в город, сами не зная. Один из братьев успел дозвониться до Османа, просил и умолял его остановиться. Но он никого не слышал. Потом до него уже никто не смог дозвониться», — цитирует Зарину Омарову «РИА Новости».

В день теракта братья находились на базе отдыха с детьми. С Османом, по словам женщины, семья виделась редко. Осман занимался строительством, а о его радикальных взглядах никто в семье не знал.

«Если бы братья хоть на секундочку подумали о таком, они бы это никогда не допустили», — заявила родственница.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня на Махачкалу и Дербент напали приверженцы террористической организации. Неизвестные обстреляли два православных храма, две синагоги и посты ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате нападения боевиков погибли 22 человека.

В Махачкале трёх ранее задержанных подозреваемых в подготовке теракта арестовали сроком на два месяца. По решению Советского районного суда Махачкалы под стражу заключены Магомед Магомедов, Халид Магомедов и Заур Магомедов.

Двоих террористов ликвидировали во время операции.