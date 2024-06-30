Махачкала, 30 июня, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Жители Дагестана подвергаются травле со стороны внешних наблюдателей после терактов в Махачкале и Дербенте, заявил 30 июня глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

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«Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные, комментарии. Иначе как травлей это не назовёшь», — написал он.

Меликов отметил, что со стороны наблюдается реакция, будто он лично и весь Дагестан ответственны за то, что устроили бандиты, хотя дагестанцы сами пострадали и готовы до конца биться с террористами. Подобная реакция не может привести к умиротворению, подчеркнул чиновник.

Глава республики также назвал странными попытки увязать теракты с беспорядками, которые были в прошлом году в аэропорту в Махачкале. При этом он назвал абсолютной зрелой реакцию дагестанцев на действия террористов.

Как сообщало ИА Регнум, бандиты 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По информации минздрава Дагестана, из-за действий террористов погиб 21 человек, в том числе настоятель храма отец Николай и начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

Меликов 24 июня уволил с поста главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, когда стало известно о причастности его сыновей к теракту. Глава республики заявил, что ответственность за такие преступления должна быть полной.

25 июня Ленинский суд Махачкалы приговорил Омарова к аресту на 10 суток за нецензурную брань на улице. На следующий день пресс-служба Советского и Кировского судов республики сообщила, что пятерых его сыновей приговорили за мелкое хулиганство к административному аресту на сроки до 15 суток. Она также на видео попросили прощения за действия брата.

Верховный суд Дагестана 27 июня заявил, что сын Магомеда Омарова основал банду, которая устроила теракты в Махачкале и Дербенте.