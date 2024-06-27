Махачкала, 27 июня, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Один из сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова создал преступную группу, участвовавшую в совершении терактов в регионе. Об этом сообщили 27 июня в пресс-службе Верховного суда (ВС) республики.

Пресс-служба Ленинского суда/ТАСС Магомед Омаров

Представители судебной инстанции также проинформировали об аресте сообщника террористов, который помогал им совершить атаку на Дербент.

»… (сообщник боевиков — ред.) вступил в созданную Омаровым О. М. группу… После этого участники преступной группы, объединенные едиными мотивами, стали готовиться к совершению на территории Республики Дагестан террористических актов», — указали в суде.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По последним данным, которые привёл минздрав Дагестана, в результате атак погиб 21 человек, включая настоятеля храма отца Николая (Котельникова) и начальника отдела полиции Дагестанских Огней подполковника Мавлудина Хидирнабиева.

Стало известно, что среди террористов были дети Магомеда Омарова. 24 июня глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что уволил чиновника. Он объяснил своё решение тем, что ответственность за случившееся должна быть полная.

26 июня появилась информация, что суд арестовал Омарова на 10 суток за мат на улице. Позднее суд назначил административный арест за мелкое хулиганство пятерым сыновьям бывшего чиновника. Они записали видеообращение, в котором попросили простить их.