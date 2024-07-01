Махачкала, 1 июля, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Террористы, напавшие на православную церковь и синагогу в дагестанском Дербенте, планировали осуществить налёт и на шиитскую мечеть, сообщил 1 июля министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов на встрече главы региона Сергея Меликова с представителями институтов гражданского общества.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

«Те же люди, которые в Дербенте осквернили синагогу и церковь, они — это уже проверенный факт — шли для того, чтобы это же самое сделать в шиитской мечети», — сказал он.

По словам Магомедова, некоторые обстоятельства, которые он не стал озвучивать, помешали им это сделать. Также террористы отказались от этого плана, увидев в том числе на территории мечети «некоторое количество» женщин и детей, уточнил глава силового ведомства.

Меликов, в свою очередь, подчеркнул, что возросшая активность международных террористических организаций остаётся основной угрозой, влияющей на обстановку в Дагестане.

Как сообщало ИА Регнум, днём 23 июня на Махачкалу и Дербент напали приверженцы террористической организации. Во время нападения в Дербенте неизвестные обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате нападения боевиков, по последним данным, погибли 22 человека.

Также выяснилось, что организатором преступной группы, которая участвовала в совершении теракта в регионе, являлся один из сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Меликов 24 июня сообщил, что уволил чиновника, так как ответственность за теракт должна быть полная. 26 июня суд арестовал Омарова на 10 суток за мат на улице, а на следующий день стало известно об административном аресте пятерых детей Омарова за мелкое хулиганство.