Тюмень, 29 июня, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Около 20 полицейских из Тюмени, которые находились в командировке в Дагестане, участвовали в перестрелке с боевиками 23 июня. Об этом сообщил портал 72.ru.

Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Отмечается, что одними из первых на место прибыли тюменские полицейские, которые несли службу в составе временной оперативной группы.

«Мы находились на дежурстве, когда по рации поступило сообщение о стрельбе. Напали на ДПС. Мы сразу выехали. Когда прибыли, сразу попали под обстрел и вступили в бой», — рассказал сотрудник правоохранительных органов.

Другой участник боя отметил, что во всех прибывших на место теракта экипажах были сотрудники МВД по Тюменской области, они исполнили служебный долг, проявляя мужество и героизм.

Ещё один полицейский сообщил, что непрерывный бой длился около двух-трёх часов. Всё это время они отстреливались от террористов и укрывали коллег и прохожих. После этого на место прибыл спецназ, начался штурм и боевиков ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые террористы 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. По информации минздрава Дагестана, всего в результате теракта погиб 21 человек, в том числе стражи правопорядка и гражданские лица, среди которых настоятель храма отец Николай (Котельников).

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шестерых террористов. Выяснилось, что среди боевиков были дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня сообщил, что уволил чиновника, так как ответственность за теракт должна быть полная.