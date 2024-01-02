Подрыв Каховской ГЭС
Сальдо заявил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
В Херсонской области отмечаются необычные природные явления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Об этом 2 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, после исчезновения Каховского водохранилища экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском...
2 января 2024
Губернатор Херсонской области высказался о судьбе Каховского водохранилища
Каховское водохранилище после подрыва Вооружёнными силами Украины плотины в июле этого года не существует, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в субботу, 30 декабря, в эфире телеканала «Таврия». «Трагическим событием было… разрушение Каховской плотины и уничтожение Каховского...
31 декабря 2023
Сальдо рассказал, почему украинские войска разрушили Каховскую ГЭС
Украинские войска имели конкретную цель — уничтожить Каховскую гидроэлектростанцию как транспортный узел, и они атаковали этот объект на протяжении долгого времени. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее...
18 декабря 2023
Каховскую ГЭС придётся строить заново — Сальдо
Оставшиеся развалины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) невозможно восстановить, объёкт придётся возводить заново, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Глава региона напомнил, что сама плотина, машинный зал и шлюз Каховской ГЭС полностью разрушены. Станция как гидроэнергетический...
26 октября 2023
На Запорожской АЭС завершили бурение десяти скважин для подземных вод
Специалисты завершили бурение десяти скважин для подземных вод на Запорожской АЭС, заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, сообщил сайт МАГАТЭ. «Запорожская атомная электростанция завершила бурение десяти скважин подземных вод, приближая станцию к принятию...
23 сентября 2023
Лавров объяснил пункт о прекращении атак в декларации саммита G20
Под прекращением атак, упоминаемых в итоговой декларации саммита G20, подразумевались в том числе теракты против «Северных потоков» и Запорожской АЭС, сообщил 10 сентября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД России рассказал, что в геополитическом разделе итогового...
10 сентября 2023
Сальдо анонсировал восстановительные работы на Каховской ГЭС
Восстановление Каховской гидроэлектростанции целесообразно, и проектные работы по её восстановлению уже начались, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Я думаю, что сколько бы ни понадобилось бы средств, это экономически целесообразный проект, и...
31 августа 2023
В Херсонской области все утратившие паспорта при наводнении получили новые
Органы МВД Херсонской области оперативно выдают новые паспорта всем, кто их утратил при наводнении после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, сообщил 26 августа ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Таких случаев было несколько сотен. Можно сказать, что по утраченным паспортам вопрос закрыт», —...
26 августа 2023
На Херсонщине восстановили электроснабжение после подрыва Каховской ГЭС
В Херсонской области специалисты завершили восстановительные работы в части энергетики во всех муниципальных округах левобережья Днепра, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС. Об этом 26 августа сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко. «В зоне ЧС восстановительные...
26 августа 2023
Сальдо заявил о снятии режима ЧС после разрушения Каховской ГЭС
Режим ЧС федерального уровня, действовавший после теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области, снят. Об этом на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Вчера уже принято решение было, что чрезвычайная ситуация...
24 августа 2023
Сальдо доложил Путину о ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС
Почти все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС удалось ликвидировать всего за два месяца, доложил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле вечером 24 августа. «Благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств...
новость часа
24 августа 2023
Путин: нужен индивидуальный подход в возвращении людей в зону Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо заявил о необходимости индивидуального подхода в процессе возвращения эвакуированных людей в зону затопления Каховской ГЭС. Глава государства подчеркнул, что нужно смотреть по каждой...
24 августа 2023
Путин провёл рабочую встречу с врио главы Херсонской области Сальдо
В Кремле вечером 24 августа состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Он доложил главе государства об успехах в работах по ликвидации аварийной ситуации после прорыва Каховской плотины, последовавшего...
24 августа 2023
Беспилотник снял видео разрушенной ВСУ Каховской ГЭС
В распоряжении РИА Новости появилось видео разрушенной украинскими боевики Каховской ГЭС на Днепре, снятое БПЛА с высоты птичьего полёта. На кадрах видно, что со стороны левого берега реки, подконтрольного России, разрушена водосливная плотина. Здание машинного зала разделилось на две части, и одна...
20 августа 2023
Каховскую ГЭС в ближайшее время не будут восстанавливать
В ближайшее время восстановление Каховской ГЭС невозможно, заявил 11 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо телеканалу «Россия 24». «Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — заявил Сальдо. Как сообщало ИА Регнум, в ночь...
11 августа 2023
Количество погибших при подрыве Каховской ГЭС достигло 57 человек
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 57 человек, сообщил 7 августа представитель экстренных служб. «Обнаружены тела ещё двух человек», — сообщил собеседник РИА Новости. Кроме того, ещё 175 жителей региона обратились в лечебные учреждения с переохлаждением...
7 августа 2023
Рогов сообщил о восстановлении и укреплении линии обороны вдоль Днепра
Линию обороны вдоль реки Днепр в Запорожской области на месте обмелевшего Каховского водохранилища восстановили и укрепили. Об этом 26 июля рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена...
26 июля 2023
Гидролог заявил, что можно восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал
Для восстановления подачи воды в Северо-Крымский канал нужно построить насосную станцию, которая будет запитываться из Днепра. О своей идее РИА Новости рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. «Напор на головной части канала просто...
24 июля 2023
Сальдо рассказал о ходе вакцинации в регионе после разрушения Каховской ГЭС
В целях недопущения распространения инфекций врачи вакцинировали почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных в районах, пострадавших после разрушения Каховской ГЭС, сообщил 22 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Чтобы не допустить распространения инфекций, наши медики...
22 июля 2023
Глава Мелитопольского района: Каховского водохранилища больше нет
Каховского водохранилища больше не существует, заявил РИА Новости экс-глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута. По словам Сигуты, немного от водохранилища осталось в Херсонской области. В Запорожье, где было основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже...
новость часа
20 июля 2023