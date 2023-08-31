Геническ, Херсонская область, 31 августа, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Восстановление Каховской гидроэлектростанции целесообразно, и проектные работы по её восстановлению уже начались, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Я думаю, что сколько бы не понадобилось бы средств, это экономически целесообразный проект и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Врио губернатора добавил, что такие намерения есть, и планы уже проектируются.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Владимир Сальдо доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что почти все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС ликвидировали за два месяца. Работы велись в 17 населённых пунктах, в которых восстановили электро− и газоснабжение, а также размытые дороги. По его словам, после этого на указанные территории стали возвращаться люди.

25 августа заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановить плотину Каховской ГЭС, поскольку она нужна для обеспечения водой Крыма, Херсонской и Запорожской областей. Власти рассматривают два варианта по водоснабжению — с учётом восстановления плотины Каховской ГЭС и без неё.

В ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ: вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов. Из подтопленных районов эвакуировали жителей. В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. Последние два тела нашли спустя два месяца после обстрела. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева и наглядным примером террористических методов киевского режима. Диверсия привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, подчеркнул глава государства.