На Херсонщине восстановили электроснабжение после подрыва Каховской ГЭС
В Херсонской области восстановили электроснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Херсон, 26 августа, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В Херсонской области специалисты завершили восстановительные работы в части энергетики во всех муниципальных округах левобережья Днепра, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС. Об этом 26 августа председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.
«В зоне ЧС восстановительные работы в части энергетики завершены. Электроснабжение населенных пунктов всех трёх пострадавших районов восстановлено», ― указал а сообщении в Telegram-канале премьер-министр.
Теперь, по его словам, все силы направят на подготовку объектов к зиме. Алексеенко добавил, что в целом по области план профилактических осмотров и ремонта сетевого хозяйства перед зимой выполнили уже на 73%. Также, указал премьер-министр, в регионе капитально отремонтируют 36 объектов (высоковольтные линии и подстанции), а также закупят спецтехнику. На эти цели Минэнерго РФ выделит региону 204 млн рублей. Ещё 106 млн рублей выделяют «Россети» для формирования зимнего резерва материалов и оборудования на случай аварийных ремонтов.
Как сообщало иа, украинские войска нанесли удар по плотине Каховской ГЭС в ночь на 6 июля. Как рассказал ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин, Киев заранее сбрасывал большое количество воды выше по течению для переполнения водохранилища и максимально разрушительных последствиях при разрушении дамбы.
Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером того, что Украина открыто пользуется террористическими методами.
Из-за подтоплений после подрыва больше всего пострадали Новокаховский городской округ, Голопристанский и Алёшкинский муниципальные округа. На сегодня режим ЧС федерального уровня, действовавший после теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области, сняли.
24 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил Путину о том, что почти все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС ликвидировали за два месяца. Сальдо уточнил, что работы велись в 17 населённых пунктах, в которых восстановили электро− и газоснабжение и размытые дороги, после чего туда стали возвращаться люди.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что плотину Каховской ГЭС необходимо восстановить, так как она нужна для обеспечения водой Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей.