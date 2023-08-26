Херсон, 26 августа, 2023, 15:10 — ИА Регнум. В Херсонской области специалисты завершили восстановительные работы в части энергетики во всех муниципальных округах левобережья Днепра, подтопленных после подрыва Каховской ГЭС. Об этом 26 августа председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко

«В зоне ЧС восстановительные работы в части энергетики завершены. Электроснабжение населенных пунктов всех трёх пострадавших районов восстановлено», ― указал а сообщении в Telegram-канале премьер-министр.

Теперь, по его словам, все силы направят на подготовку объектов к зиме. Алексеенко добавил, что в целом по области план профилактических осмотров и ремонта сетевого хозяйства перед зимой выполнили уже на 73%. Также, указал премьер-министр, в регионе капитально отремонтируют 36 объектов (высоковольтные линии и подстанции), а также закупят спецтехнику. На эти цели Минэнерго РФ выделит региону 204 млн рублей. Ещё 106 млн рублей выделяют «Россети» для формирования зимнего резерва материалов и оборудования на случай аварийных ремонтов.

Как сообщало иа, украинские войска нанесли удар по плотине Каховской ГЭС в ночь на 6 июля. Как рассказал ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин, Киев заранее сбрасывал большое количество воды выше по течению для переполнения водохранилища и максимально разрушительных последствиях при разрушении дамбы.

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины Каховской ГЭС варварской акцией Киева и примером того, что Украина открыто пользуется террористическими методами.

Из-за подтоплений после подрыва больше всего пострадали Новокаховский городской округ, Голопристанский и Алёшкинский муниципальные округа. На сегодня режим ЧС федерального уровня, действовавший после теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области, сняли.

24 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо доложил Путину о том, что почти все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС ликвидировали за два месяца. Сальдо уточнил, что работы велись в 17 населённых пунктах, в которых восстановили электро− и газоснабжение и размытые дороги, после чего туда стали возвращаться люди.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин заявил, что плотину Каховской ГЭС необходимо восстановить, так как она нужна для обеспечения водой Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей.