Москва, 24 августа, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо заявил о необходимости индивидуального подхода в процессе возвращения эвакуированных людей в зону затопления Каховской ГЭС. Глава государства подчеркнул, что нужно смотреть по каждой семье и оценивать возможность возвращения сугубо индивидуально.

Иван Шилов с ИА REGNUM

«Обязательно, я очень прошу индивидуально подходить, потому что в каждом конкретном случае, я с этим много раз сталкивался, при чрезвычайных ситуациях в каждом конкретном случае есть свои нюансы», — сказал президент.

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Ранее в начале встречи Сальдо доложил Путину о ликвидации всех последствий затопления и постепенном возвращении местных жителей на их привычные территории.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли и разрушили задвижки Каховской ГЭС, после чего вода неконтролируемо сбросилась ниже по течению Днепра. Населённые пункты оказались затоплены, власти региона ввели режим ЧС и начали эвакуацию населения. Путин назвал разрушение ГЭС шагом Киева к эскалации и варварской атакой. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что целью Киева было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления в районы, где ВСУ пытаются провести контрнаступление.

В беседе с ИА Регнум доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин заявил, что Киев готовился к диверсии на Каховской ГЭС и заранее начал сбрасывать воду выше по течению Днепра, чтобы переполнить Каховское водохранилище. Так последствия катастрофы стали более разрушительными.