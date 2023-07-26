Мелитополь, 26 июля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Линию обороны вдоль реки Днепр в Запорожской области на месте обмелевшего после разрушения ВСУ плотины ГЭС Каховского водохранилища восстановили и укрепили. Об этом 26 июля рассказал председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Линия обороны у берегов обмелевшего Каховского водохранилища восстановлена и укреплена», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Глава движения уточнил, что у российских войск есть чёткое понимание преступных намерений Киева и никто не питает иллюзий на тему того, что украинская армия не предпримет попытку форсировать Днепр.

Как сообщало ИА Регнум, Рогов рассказал, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра и захвату Запорожской АЭС в конце июля. Он отметил, что Киев считает обмелевшее Каховское водохранилище наиболее благоприятным местом для переправы ВСУ.

Позднее председатель движения оценил ситуацию на запорожской линии фронта. По его словам, на ней наблюдается «относительное затишье перед бурей».