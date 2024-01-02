Геническ, Херсонская область, 2 января, 2024, 10:42 — ИА Регнум. В Херсонской области отмечаются необычные природные явления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС. Об этом 2 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

По его словам, после исчезновения Каховского водохранилища экспертных подтверждений изменения микроклимата на Азовском побережье пока не публиковалось.

«Однако в этом году в херсонском Приазовье на практике отмечены необычные природные явления: колебания уровня Азовского моря и изменение его солёности, частые особо сильные ветра, увеличение популяции медуз и прочее», — приводит слова Сальдо ТАСС.

Он добавил, что учёным предстоит выяснить, связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС.

Кроме того, глава региона отметил, что местные власти действуют совместно с федеральными в оценке ущерба от разрушения Каховской ГЭС украинскими войсками.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря Сальдо заявил, что Каховского водохранилища после подрыва ВСУ плотины больше не существует. Он отметил, что разрушение плотины и уничтожение водохранилища было трагическим событием.

Ранее Сальдо заявил, что Каховскую плотину, разрушенную ракетными ударами ВСУ, можно восстановить при помощи современных технологий и проектной документации, сохранившейся в архивах московских институтов.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего обрушились задвижки электростанции. Бесконтрольно хлынувшая вода затопила ряд населённых пунктов и унесла жизни 57 человек. В результате потопа пострадали 157 человек. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.