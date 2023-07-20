Мелитополь, 20 июля, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Каховского водохранилища больше не существует, заявил РИА Новости глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута.

Липунов Дмитрий Каховская ГЭС

По словам Сигуты, немного от водохранилища осталось в Херсонской области. В Запорожье, где было основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже практически нет.

«Остались лужицы», — признал глава и добавил, что теперь всё стало «как в старые времена» — Днепр и Конка текут по своим руслам и не разливаются.

Также Андрей Сигута сказал, что вода в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает, она уже на метр ниже уровня забора.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня в результате очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. В результате вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Больше 30 населённых пунктов были полностью или частично затоплены. Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС.

В результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек. В областных больницах — в Геническе, Скадовске, Каланчаке — на лечении находятся 154 жителя затопленных прибрежных районов.