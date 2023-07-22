Херсон, 22 июля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. В целях недопущения распространения инфекций врачи вакцинировали почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных в районах, пострадавших после разрушения Каховской ГЭС, сообщил 22 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Чтобы не допустить распространения инфекций, наши медики вакцинировали от опасных заболеваний почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных. Продолжается дезинфекция и специальная обработка территорий», — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что в свои дома вернулись около 2500 человек (более четверти временно эвакуированных). Осушено более 90% домов, налажен бесперебойный подвоз питьевой воды в населённые пункты, где в этом есть потребность, отметил Сальдо.

Ранее врио губернатора Херсонской области заявил, что в результате пересыхания Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов урожай в регионе будет потерян. Проблемы с водоснабжением ударят в первую очередь по урожайности овощных культур, отметил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 6 июня в результате очередного обстрела со стороны ВСУ некоторые задвижки Каховской ГЭС оказались разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра. Более 30 населённых пунктов были полностью или частично затоплены. В результате ЧП погибли 55 человек.