Херсон, 18 декабря, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Украинские войска имели конкретную цель — уничтожить Каховскую гидроэлектростанцию как транспортный узел, и они атаковали этот объект на протяжении долгого времени. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить», — сказал глава региона в интервью «РИА Новости».

Он уточнил, что ВСУ в основном использовали для ударов по ГЭС ракеты американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и ствольную артиллерию. Сальдо напомнил, что последнюю атаку на объект украинские военные совершили 6 июня, когда произошло уничтожение объекта.

В результате удара по гидроэлектростанции оказались разрушены машинный зал, а также все технические элементы по обслуживаю плотины и водохранилища. Губернатор назвал уничтожение плотины Каховской ГЭС величайшим преступлением ВСУ, нарушившим экологическое равновесие.

Как сообщало ИА Регнум, разрушение задвижек Каховской гидроэлектростанции привело к затоплению нескольких населённых пунктов в Херсонской области. В результате потопа погибли десятки людей и пострадали более ста.

В конце августа Владимир Сальдо заявил, что проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС уже ведутся. Он отметил, что её целесообразно вернуть с экономически точки зрения.

В конце октября Сальдо рассказал, что оставшиеся части Каховской гидроэлектростанции невозможно восстановить и объект придётся возводить с нуля. По словам главы региона, станции больше нет как гидроэнергетического промышленного объекта.