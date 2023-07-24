Симферополь, 24 июля, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Для восстановления подачи воды в Северо-Крымский канал нужно построить насосную станцию, которая будет запитываться из Днепра. О своей идее РИА Новости рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

Aleksander Kaasik Северо-Крымский канал у посёлка Ленино в апреле 2014 года

«Напор на головной части канала просто отсутствует, вода самотёком туда не поступает, и, естественно, для того, чтобы восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал, нужно создавать там насосную станцию, которая будет закачивать туда воду из остатков Днепра», — сказал Болгов.

Он отметил, что проводить такие работы в условиях спецоперации непросто, но «технически это реализуемо».

Как сообщало ИА Регнум, власти Мелитополя заявили, что в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища вода больше не поступает, она уже на метр ниже уровня забора. Каховского водохранилища больше не существует.

В результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек. В областных больницах — в Геническе, Скадовске, Каланчаке — на лечении находятся 154 жителя затопленных прибрежных районов.