Гидролог заявил, что можно восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал
Гидролог заявил, что восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал может насосная станция
Симферополь, 24 июля, 2023, 04:27 — ИА Регнум. Для восстановления подачи воды в Северо-Крымский канал нужно построить насосную станцию, которая будет запитываться из Днепра. О своей идее РИА Новости рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
«Напор на головной части канала просто отсутствует, вода самотёком туда не поступает, и, естественно, для того, чтобы восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал, нужно создавать там насосную станцию, которая будет закачивать туда воду из остатков Днепра», — сказал Болгов.
Он отметил, что проводить такие работы в условиях спецоперации непросто, но «технически это реализуемо».
Как сообщало ИА Регнум, власти Мелитополя заявили, что в Северо-Крымский канал из Каховского водохранилища вода больше не поступает, она уже на метр ниже уровня забора. Каховского водохранилища больше не существует.
В результате ЧП на Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек. В областных больницах — в Геническе, Скадовске, Каланчаке — на лечении находятся 154 жителя затопленных прибрежных районов.