Москва, 24 августа, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Почти все последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС удалось ликвидировать всего за два месяца, доложил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле вечером 24 августа.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Благодаря слаженной работе абсолютно всех подразделений и ведомств, федеральных, наших, последствия этой большущей аварии практически ликвидированы», — сказал Сальдо.

Он сообщил, что работу вели в 17 населённых пунктах, восстановили электро— и газоснабжение, размытые дороги, связь. После этого местные жители начали возвращаться.

Путин на встрече подчеркнул, что нужен индивидуальный подход при возвращении жителей в зону затопления.

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Дамба Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июля после очередного удара ВСУ. Доктор технических наук, академик РАЕН, гидроэнергетик Владимир Тетельмин в беседе с ИА Регнум отметил, что Украина заранее сбрасывала большое количество воды выше по течению, чтобы переполнить водохранилище, готовя к тому, чтобы последствия при разрушении дамбы были максимальными.

В Минобороны заявили, что подрыв Каховской ГЭС нужен был ВСУ для передислокации и последующего контрнаступления. Путин назвал уничтожение дамбы варварской акцией Киева, примером того, что украинские власти открыто используют террористические методы.