Херсон, 11 августа, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В ближайшее время восстановление Каховской ГЭС невозможно, заявил 11 августа врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на телеканале «Россия 24».

Алексей Коновалов/ТАСС

«Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — заявил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 6 июня задвижки Каховской ГЭС разрушились под обстрелом ВСУ: вода бесконтрольно хлынула ниже по течению Днепра, затопив ряд населённых пунктов. Из подтопленных районов эвакуировали жителей.

В результате потопа пострадали 157 человек, погибли — 57. Последние два тела нашли четыре дня назад — спустя два месяца после обстрела. СКР возбудил уголовно дело о теракте.

В Минобороны заявили, что этот подрыв нужен был ВСУ для передислокации и последующего контрнаступления. Президент России Владимир Путин назвал эти действия ВСУ варварской атакой.